شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح لاعبيه اجازة العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح خالد جلال المدير الفنى للزمالك، إجازة للاعبى الأبيض بداية من اليوم الثلاثاء حتى يتسنى للاعبين قضاء اليوم الأخير من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مع أسرهم خاصة فى ظل عدم ارتباط الفريق بأى مباريات فى الوقت الحالى، نظرًا لتوقف مسابقة الدورى الممتاز خلال الفترة الجارية لاستعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويعكف خالد جلال برفقة جهازه المعاون على وضع برنامج للفترة المقبلة، التى ستكون بمثابة فترة إعداد مُصغرة للمباريات الحاسمة للفريق فى بطولتى الدورى وكأس مصر، حيث يتبقى لأبناء ميت عقبة 3 مباريات فى الدورى، من المقرر إقامتهم بعد كأس الأمم الأفريقية أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، كما سيرتب جلال أوراقه بشأن رؤيته للفريق فى الموسم الجديد، حتى يقدمها فى تقرير إلى إدارة القلعة البيضاء بعد الإجازة، من أجل إعداد ايضًا خطة الموسم المقبل، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ايضًا إعداد قائمة الفريق التى ستشارك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها المقبلة حيث سيعود الفارس الأبيض للمشاركة فى البطولة بعد تأكد حصوله على أحد المركزين الأول والثانى من النسخة الحالية لبطولة الدورى الممتاز.