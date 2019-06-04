شكرا لقرائتكم الشيخ يرهن العروض لحين حسم موقفه في الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أحمد الشيخ لاعب الأهلي، البت في العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية لحين حسم موقفه من البقاء في الأهلي من عدمه.

وغاب الشيخ عن مباريات الاهلي طوال الموسم الحالي تقريبا لأسباب فنية الأمر الذي جعله مرشح بقوة للرحيل عن النادي الصيف المقبل.

وتلقي احمد الشيخ عدة عروض محلية غير أنه طلب تأجيل البت فيها لحين معرفة مصيره مع الأهلي.