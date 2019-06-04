مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد: تصوير - فريد قطب: اتهم رئيس الزمالك طارق العشري المدير الفنى لنادي حرس الحدود باستخدام السحر من أجل التعادل مع الفريق الأبيض فى المباراة التى جمعتهما مساء الأثنين. Advertisements وتعادل الزمالك مع حرس الحدود 1-1 فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز. وقال رئيس الزمالك " هذه عادة وأسلوب طارق العشري دائماً يلجأ إلي السحر والشعوذة ". ونشر برنامج "الزمالك اليوم" الذى يبث عبر قناة المحور مقطع فيديو قال إنه قبل مباراة الأبيض مع حرس الحدود بنحو ساعتين ظهر خلاله أحد الإداريين يقوم...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات للعشري باستخدام السحر.. قناة الزمالك تذيع فيديو مثيراً للجدل لعامل الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.