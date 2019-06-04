شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تجسد تفوق الاسكواش المصري في 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الاقتراب من نهاية الموسم الجاري، ضرب أبطال الاسكواش المصريين مثلاً يحتذى به ليس في التفوق فقط بل في الحفاظ عليه أيضاً، بعد أن رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية وحصدوا العديد من الألقاب والبطولات.

الخليج 365 يرصد أبرز 10 مشاهد في تتويج الاسكواش المصري على عرش اللعبة عالمياً في الصور التالية:

ـ بطولة جي بي مورجان: علي فرج و نور الشربيني



على ونور

ـ بطولة CCI : طارق مؤمن



طارق مؤمن

ـ بطولة موتور سيتي: محمد أبو الغار



محمد ابو الغار

ـ بطولة كليفلاند كلاسيك: نور الطيب



نور الطيب

ـ بطولة العالم للاسكواش: علي فرج ونور الشربيني

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علي فرج ونور الشربيني

ـ بطولة بلاك بول للسيدات: رنيم الوليلي



رنيم الوليلي

ـ بطولة جراسهوبر: محمد الشوربجي



محمد الشوربجي بطولة جراسهوبر

ـ بطولة دي بي دي: علي فرج ورنيم الوليلي



علي فرج ورنيم الوليلي دي بي دي

ـ بطولة الجونة الدولية: علي فرج ورنيم الوليلي



علي فرج ورنيم الوليلي

ـ بطولة بريطانيا المفتوحة: محمد الشوربجي ونوران جوهر