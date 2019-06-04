شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أخر تطورات مداخل استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل استاد القاهرة، خلال هذه الأيام الانتهاء من أعمال التطوير استعدادًا لاستضافة أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت أعمال التطوير العديد من الأماكن، خاصة مداخل الاستاد من الداخل و التى شهدت تغيير جذرى .

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات اخر تطورات مداخل الإستاد من الداخل ا بالصور التالية:



بوابات الاستاد

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جانب أخر من التطوير



بوابات الإستاد الداخلية



جانب أخر من تطوير البوابات



جانب من البوابات



بوابات الاستاد