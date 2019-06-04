اخبار الرياضه

صور .. أخر تطورات مداخل استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أخر تطورات مداخل استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل استاد القاهرة،  خلال هذه الأيام الانتهاء من أعمال التطوير استعدادًا لاستضافة أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت أعمال التطوير العديد من الأماكن،  خاصة  مداخل الاستاد من الداخل و التى شهدت تغيير جذرى .

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

 

ويرصد ”الخليج 365” لقطات اخر تطورات مداخل الإستاد من الداخل ا بالصور التالية:

بوابات الغستاد 1
بوابات الاستاد 

 

Advertisements
جانب أخر من التطوير
جانب أخر من التطوير

 

بوابات الإستاد الداخلية
بوابات الإستاد الداخلية

 

جانب أخر من تطوير البوابات
جانب أخر من تطوير البوابات

 

جانب من البوابات
جانب من البوابات

 

بوابات الاستاد 3
بوابات الاستاد 

 

بوابات الإستاد 2
بوابات الإستاد 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. أخر تطورات مداخل استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا