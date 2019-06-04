شكرا لقرائتكم خبر عن "شيخ" الأهلي يؤجل حسم العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
رفض أحمد الشيخ لاعب الأهلي البت في العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية لحين حسم موقفه من البقاء في الأهلي من عدمه.
وغاب الشيخ عن مباريات الاهلي طوال الموسم الحالي تقريبا لأسباب فنية الأمر الذي جعله مرشح بقوة للرحيل عن النادي الصيف المقبل.
وتلقي أحمد الشيخ عدة عروض محلية غير أنه طلب تأجيل البت فيها لحين معرفة مصيره مع الأهلي.
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