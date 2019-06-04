الزمالك يهزم الأهلى 3/1 فى كرة اليد موسم 2018 /2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى تقديم مستوى قوى موسم 2018 / 2019 محليا وأفريقيا وسط تذبذب قوى لفريق النادى الأهلى الذى خسر البطولات المحلية و الأفريقية بإستثناء لقب كأس مصر الذى حفظ ماء وجه القلعة الحمراء . و يرصد الخليج 365 تفوق الزمالك على الأهلى هذا الموسم فى التقرير التالى : البطولة الأفريقية للأندية نجح فريق الزمالك فى الفوز على الأهلى بنتيجة 26 / 24 فى نهائى البطولة الأفريقية لكرة اليد التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية ابيدجان فى أكتوبر الماضى . Advertisements السوبر الأفريقى كما نجح الزمالك فى التتويج بلقب السوبر الأفريقى الذى أقيم فى أغادير بالمغرب شهر إبريل الماضى بالتفوق على الأهلى بنتيجة 38 / 35 للموسم الثانى على التوالى . دورى المحترفين كما نجح فريق الزمالك هذا الموسم فى الفوز على الأهلى فى نهائى دورى المحترفين بنتيجة 21 / 18 ليواصل تفوقه على غريمه التقليدى . كأس مصر بينما حصل فريق الأهلى هذا الموسم على لقب كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش فى البطولة التى حفظ ماء وجه القلعة الحمراء هذا الموسم قبل أن يخسر لقب السوبر المحلى فى الدورة الثلاثية التى توجت سبورتنج باللقب .

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