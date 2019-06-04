ريال مدريد الأول.. "يويفا" يصدم ليفربول رغم تتويجه بلقب أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تصنيف الفرق الأوروبية، واحتل فريق ريال مدريد الإسباني المركز الأول بقائمة أفضل الفرق الأوروبية إثر النجاحات القارية التي حققها خلال السنوات الأخيرة والتتويج بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا في آخر 5 نسخ منها.

ورغم خروج "الملكي" من ثمن نهائي النسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لا يزال يتصدر التصنيف كأفضل فريق أوروبي بسبب النجاحات المميزة، التي حققها خلال الخمس سنوات الماضية، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".

وحصل "الميرنجي" على 146 ألف نقطة في التصنيف، وجاء في المركز الثاني فريق برشلونة الإسباني بـ 138 ألف نقطة، بينما احتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الثالث في الترتيب برصيد 128 ألف نقطة.

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ورغم من تتويج ليفربول بالنسخة الأخيرة من "التشامبيونزليج" وتتويج تشلسي بالدوري الأوروبي، إلا أنهما لم يتواجدا بالعشرة مراكز الأولى.

واحتل "الريدز" المركز الحادي عشر برصيد 91 ألف نقطة، بينما جاء "البلوز" في المركز الثاني عشر برصيد 87 ألف نقطة.

وحل في المركز الرابع أتلتيكو مدريد الإسباني بفارق ألف نقطة فقط عن البايرن، يليه في المركز الخامس يوفنتوس الإيطالي برصيد 124 الف نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السادسة برصيد 106 نقطة.

واحتل إشبيلية الإسباني المركز السابع برصيد 104 ألف نقطة نظير سيطرته على بطولة الدوري الأوروبي لعدة سنوات متتالية، تلاه باريس سان جرمان الفرنسي برصيد 103 ألف نقطة وأرسنال الإنجليزي برصيد 101 ألف نقطة، واختتم بورتو البرتغالي قائمة العشرة مراكز الأولى برصيد 93 ألف نقطة.