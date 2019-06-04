رياضة | يوفنتوس يقدم عرضا مغريا للتعاقد مع هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقدم عرضا مغريا للتعاقد مع هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادى يوفنتوس الإيطالي عرضا ضخما ومغريا للمدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس آمستردام الهولندي والذى تألق بشدة مع فريقه هذا الموسم، وجذب أنظار أكبر الأندية في العالم التى تسعي لضمه.

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وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن تقديم عرض من جانب يوفنتوس بقيمة 85 مليون يورو لضم اللاعب من صفوف أياكس.

يذكر أن كل من برشلونة ومانشستر يونايتد يتنافسان بقوة على ضم اللاعب.