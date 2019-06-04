رياضة | عاجل.. وصول صلاح إلى مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول صلاح إلى مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، لتأمين زيارة اللاعب خلال أعياد الفطر المبارك.

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ووصل صلاح، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة الإنجليزية لندن، قبل التحرك مع أحد أقاربه إلى بلدته.

ويأتي وصول صلاح، بعد حصوله على إجازة لقضاء أخر أيام شهر رمضان المبارك وقضاء صلاة عيد الفطر، وسط أهله وأقاربه، عقب حصوله مع فريقه على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.