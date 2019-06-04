رياضة | رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة سارة لجماهيره بعد التعادل أمام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة سارة لجماهيره بعد التعادل أمام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة مميزة لجماهير القلعة البيضاء بشأن قناة النادي والمزعم افتتاحها قريبا.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "أود أن أقول لجمهور الزمالك أن قناة النادي سترى النور خلال أسبوعين من الآن وهذه هي الأخبار السعيدة التي أود أن تسمعوها وتفرحوا بها".

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في بطولة الدوري المصري.