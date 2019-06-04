شكرا لقرائتكم اجتماع حاسم للإنتاج الحربي لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو الانتاج الحربى اللواء أشرف عامر رئيس النادى، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى جلسة يوم السبت لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الانتاج وأيضاً مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الاعداد . ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف . وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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