شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبحث عن مهاجم من دوري القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو طلائع الجيش عن مهاجم سوبر فى دوري القسم الثانى تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية تمهيداً لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى سجل 12 هدفاً هذا الموسم . وانتهت إعارة مصطفى محمد لطلائع الجيش بنهاية مباراة المقاصة الاخيرة فى الدوري حيث يستعد للعودة لناديه الزمالك. Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39. وقرر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة 12 يوماً من التدريبات عقب التعادل الإيجابى 1-1 مع المقاصة فى الجولة الأخيرة للدورى.

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