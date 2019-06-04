مقابل التتويج باللقب الموسم المقبل .. رئيس الوداد يكشف مساومة فريقه في نهائي أبطال أفريقيا

حسام الحارتي

قال سعيد الناصري ، رئيس نادي الوداد المغربي إنه تمت مساومة فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا مقابل أن يتوج بلقب الموسم المقبل معلقا:"رفضنا التفاوض ونبحث عن العدل ".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " الماتش "، المذاع عبر إحدى القنوات المغربية ،أنه تمت الموافقة على المباراة النهائية بعد التأكد من وجود وسائل الأمان الكاملة، وأن المباراة ستلعب في إطار الحياد ".

وأكد أن فريق الوداد المغربي تعرض للظلم كثيرا، مشيرا الى وجود حكم الفيديو بناء على أوامر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف".