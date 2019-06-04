رئيس الأبيض لجماهيره: الأهلي ياما لحسكوا التراب.. والزمالك قبلي كان صفيحة زبالة

إسلام معوض

قال رئيس نادي الزمالك: "إنه هو الرئيس التاريخي للنادي، وقبل مجيئه كان النادي أشبه بصندوق زبالة للأسف".

وأضاف في مداخلة له في برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "أنا من شيدت نادي الزمالك الجديد.. النادي كانوا عاملينه صفيحة زبالة للأسف".

وتابع أنه هو "من شيد فندقا للاعبين بعد أن كانوا ينامون تحت المدرجات، وهو من شيد النادي النهري، وأصبح الزمالك ناديا عالميا".

وواصل قائلا: من الذي حصل على ثنائية الدوري والكأس لأول مرة بعد 28 عاما، ومن الذي حصل على أول بطولة كونفدرالية، وخمس بطولات كأس مصر، ومن الذي هزم الأهلي...