إدارة ليفربول تكافىء يورغن كلوب بتجديد عقده ورفع راتبه السنوي

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تتجه إدارة نادي ليفربول إلى مكافأة المدرب الألماني يورغن كلوب من خلال تجديد عقده وتحسين راتبه السنوي نظير قيادته الفريق لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي.

وينقضي عقد كلوب الحالي مع الفريق في شهر يونيو من عام 2022 ، حيث يتقاضى بموجبه راتباً سنوياً يقدر بثمانية ملايين يورو ، إلا انه بعد النتائج المتميزة التي حققها الفريق تحت إشرافه خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، فقد اصبح لزاماً على إدارة النادي التفكير في مكافأته تقديراً على العمل الذي قدمه ، وتحفيزا له بتكثيف الجهود من اجل الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب ما اوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ليفربول تدرس رفع الراتب السنوي للمدرب الألماني بنحو ثلاثة ملايين يورو ، ليصبح في حدود 11 مليون يورو على ان يتم تجديد العقد لعام إضافي أي حتى شهر يونيو من عام 2023.

يشار الى أن يورغن كلوب قطع إجازته بعد استقالته من تدريب نادي بروسيا دورتموند الألماني عام 2015 من اجل تولي تدريب نادي ليفربول في شهر أكتوبر من نفس العام ، حيث نجح في قيادة الفريق لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا ، واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ عام 2014.