شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: تشكيل فريق السلة بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن مطراوى المدير الفنى الجديد لفريق سلة سموحة أن الجهاز الفنى سيتم تشكيله كاملا عقب عيد الفطر المبارك

وتولى أيمن مطراوى المهمة الفنية لسلة سموحة بعد رحيل أشرف توفيق إلى الاهلى لتدريب السلة الحمراء

وقال مطراوى فى تصريحات خاصة، أن محمد رزق سيتم تصعيده من مدرب مساعد إلى مدرب عام، على ان يتم الكشف عن باقى افراد الجهاز الفترة المقبلة

يذكر أن مطراوى كان مدربا عاما فى الجهاز المعاون لأشرف توفيق فى الفريق السكندرى وتم تصعيده لمنصب الرجل الأول بعد انتقال توفيق للأهلى.