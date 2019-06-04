سوبر كورة يكشف سر تعديل خالد جلال على اكتشاف جروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية جدلا حول عدم مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك بشكل أساسي في لقاء حرس الحدود بالدوري والذي انتهي بالتعادل الإيجابي في أول لقاء تحت قيادة خالد جلال بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الفريق الأبيض والذي وظف عبد الله جمعة في هذا المركز ليصبح أحد أفضل اللاعبين بمركزه في الدوري المصري.

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