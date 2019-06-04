رياضة | جريزمان لا يعرف مصيره حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان لا يعرف مصيره حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الجدل حول مستقبله بعد إعلانه رحيله عن الأتليتيكو هذا الصيف.

وقال جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "متى سيتم حسم مستقبلي؟ لا أعرف، إنه سؤال جيد لكن كل شيء سيُعرف في وقته".

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جريزمان كان قد أعلن مؤخرًا رحيله عن أتلتيكو مدريد إلا أنه لم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.

يذكر أن جريزمان سيشارك مع منتخب بلاده في مباراتي تركيا وأندورا يومي 8 و11 يونيو الجاري على الترتيب ضمن تصفيات يورو 2020.

وكان جريزمان ساهم في فوز فرنسا على بوليفيا بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن استعدادات فرنسا للتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وتمكن جريزمان من صناعة الهدف الأول لتوماس ليمار بينما سجل الهدف الثاني.