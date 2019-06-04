رياضة | بيكهام يستهدف ضم مهاجم برشلونة لناديه الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكهام يستهدف ضم مهاجم برشلونة لناديه الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير إسبانية أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، يستهدف ضم لويس سواريز مهاجم برشلونة لصفوفه في الفترة الحالية.

وأشار "راديو كتالونيا" إلى أن ديفيد بيكهام يحاول أن يضم سواريز نجم برشلونة لصفوف ناديه الأمريكي إنتر ميامي، العرض لمدة 4 مواسم وبراتب مرتفع للغاية ولكن سواريز رفض ذلك.

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وكانت إدارة نادي برشلونة قد قررت البحث عن مهاجم قوي ليقود خط هجوم الفريق خلال الموسم الجديد في ظل تراجع مستوى سواريز.

وتقترب إدارة البارسا من اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي وذلك بعد خسارة نهائي كأس الملك من فالنسيا والسقوط في نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.