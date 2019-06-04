رياضة | رئيس الزمالك لجمهور القلعة البيضاء: "لمولي 50 مليون جنيه عشان أرجع جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك لجمهور القلعة البيضاء: "لمولي 50 مليون جنيه عشان أرجع جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من رغبة البعض من جمهور القلعة البيضاء في عودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، مساء الإثنين: "بقول للي بيتكلم على عودة جروس انا موافق بس لمو من بعض 50 مليون جنيه لكي أقوم بإعادة المدرب من جديد وهي قيمة التجديد له".

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في بطولة الدوري المصري.