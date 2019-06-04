تعرف علي الثلاثي الهابط والثلاثي الصاعد بالموسم الجديد للدوري...

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جدة - عمرو شويل تعرف علي الثلاثي الهابط والثلاثي الصاعد بالموسم الجديد للدوريأسدل الستار الأثنين على صراع الهبوط بالدوري المصري الممتاز بسقوط نادي بتروجت فى فخ العودة الى دوري المظاليم بعد فترة طويلة فى دوري الأضواء والشهرة.
وهبطت أندية كل من النجوم، والداخلية بالاضافة الى بتروجت بعدما فشلت الأندية الثلاثة فى الاستمرار خاصة حديث العهد نادي نجوم المستقبل الذى صعد مطلع الموسم.
بينما صعدت أندية أسوان وطنطا واف سي مصر من دورى المظاليم للأضواء والشهرة حيث سيبحث الثلاثي عن الاستمرار بالدوري الممتاز الموسم المقبل.
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