الخليج 365 يكشف لغز مشاركة عبد الله جمعة بديلا أمام حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل الخليج 365 يكشف لغز مشاركة عبد الله جمعة بديلا أمام حرس الحدودكشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك، مفاجأة، بأن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق عاني من إجهاد في العضلة الخلفية قبل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، التي أقيمت علي استاد حرس الحدود بالمكس، في المباراة التي كانت مؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وتابع المصدر إنه بعد المحاولات التي حدثت لتجهيزه للمشاركة بشكل أساسي فضل الجهاز الفني بالاتفاق مع محمد أسامة طبيب الفريق عدم مشاركته حتي لا تتفاقم الإصابة والاكتفاء بتواجده علي مقاعد البدلاء قبل أن يضطر الجهاز الفني لإشراكه بديلا في الشوط الثاني بعد الهدف الذاتي الذي سجله بهاء مجدي الظهير الأيسر الزمالك في مرماه بالخطأ بالشوط الأول.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا كبيرا حول عدم بدء عبد الله جمعة لمباراة فريقه أمام حرس الحدود خاصة إنه الظهير الأساسي في عهد السويسري كريستيان جروس وجلس علي مقاعد البدلاء في أول لقاء تحت قيادة خالد جلال.
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