كتب - محمد يسري مرشد:
على الرغم من تعادل الزمالك مع حرس الحدود 1-1 فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 30 إلا أن فرصه مازالت قائمة وبقوة في الفوز ببطولة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك يحتاج قبل مباراة الحرس إلى الفوز فى كل مبارياته أمام (الجونة والإسماعيلي والأهلي) بغض النظر عن نتائج الفريق الأحمر ومازالت هذه الفرصة قائمة.
الزمالك رفع رصيده 68 نقطة في المركز الثالث مقابل 74 نقطة للأهلي إلا أن الأبيض يملك مباراة إضافة عن الأهلي الذى تتبقي له مباراتين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر القرعة شبه مستحيلة.. فرص الأهلي والزمالك في الفوز بالدوري بعد نتيجة "الحدود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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