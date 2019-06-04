رئيس الزمالك: هدف بوطيب مفتاح التتويج بالدوري.. وتسلمت النادي صفيحة قمامة

محمد رشاد
أكد رئيس مجلس نادي الزمالك، أن هدف خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في شباك حرس الحدود سيكون سببًا في تتويج فريقه بلقب الدوري المصري خلال نسخته الحالية.
وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه نجح في صناعة إنجازات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الحالية لا يخص بقاء كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق من عدمه.
وقال رئيس القلعة البيضاء: "هدف بوطيب هو الذي سيكون سببًا في تتويج الزمالك بالدوري، أقولها كما سبق وقلت أن هدف أوباما بالرأس أيضًا...
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