ميسي يصف نيمار بـ "الظاهرة" ويكشف سره لسواريز عبر واتس آب

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وصف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، زميله السابق في النادي الكاتالوني البرازيلي نيمار دا سيلفا بأنه "ظاهرة"، كاشفا عن مجموعة مشتركة تضمهما على تطبيق واتس آب، برفقة زميله الحالي الأوروغوياني لويس سواريز.

وشكل ميسي ونيمار وسواريز ثلاثي خطير لثلاثة مواسم في برشلونة قبل انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017.

وتوج الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز مع برشلونة بلقبين في الدوري الإسباني، ولقب في دوري ابطال اوروبا وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

وارتبط اسم نيمار مؤخرا بالعودة إلى كامب نو، في الوقت الذي كشف ميسي عن أنه لا يزال على تواصل مع المهاجم البرازيلي.

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وقال ميسي لصحيفة "فوكس سبورت" الأرجنتينية: "لدّي مجموعة على واتساب مع سواريز ونيمار".

وأضاف: "بالنسبة لي نيمار ظاهرة، نعم نحن نتحدث دائمَا، نحن لا نزال على تواصل، المجموعة تسمى (سوداكاس الثلاثة)".

وكشف ميسي لسواريز ونيمار أنه يخطط لإنجاب فتاة من زوجته أنطونيلا روكوزو ليكون بذلك أبا للمرة الرابعة.

ويستعد ميسي لمواجهة متوقعة مع ونيمار خلال بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات قارة أمريكا الجنوبية التي تستضيفها البرازيل.

من جانب آخر أبدى ميسي خيبة أمل كبيرة للطريقة التي خرج فيها برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي الذي توج مؤخرا باللقب، حيث فاز الفريق الكاتالوني بثلاثية في الذهاب، قبل أن يخسر مباراة الإياب برباعية.

وقال ميسي في هذا الصدد: "كان من المخزي ما حدث في ليفربول. لقد ارتكبنا أخطاء سخيفة".

