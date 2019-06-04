شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة أمام أوغندا فى تصفيات أفريقيا بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الثلاثاء، منتخب مصر الأول للكرة الطائرة نظيره الأوغندى فى إطار الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا و المؤهلة للألعاب الأفريقية بالمغرب. ومن المقرر أن يلتقى منتخب الطائرة غدا الأربعاء مع كينيا بعدما التقى فى أول المشوار أمس مع رواندا. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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