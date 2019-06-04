شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: فاجئت الزمالك بطريقة اللعب.. وما حدث هذا الموسم درس لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود أنه فاجئ الزمالك بطريقة اللعب في مباراة الفريقين، الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ووجه المدير الفني لحرس الحدود الشكر للاعبي الفريق على الأداء طوال الموسم، موضحا أن فريقه فرط في الفوز بسبب عدم استغلال الفرص التي سنحت للاعبي الفريق في المباراة وما حدث هذا الموسم يعتبر درس حتى لا يدخل الفريق فى الموسم القادم فى المنافسة حول الابتعاد عن الهبوط وأكد العشري أنه لم يحسم موقفه بالبقاء في قيادة الفريق أو الرحيل، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الساعات المقبلة.

يهذا التعادل يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة، في حين يتواجد الفريق العسكري في المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة.