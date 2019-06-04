سوبر كورة.. شاهد فرحة لاعبو حرس الحدود بالتعادل مع الزمالك والبقاء فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة"، حالة الفرحة واحتفال لاعبى حرس الحدود عقب انتهاء لقائهم أمام الزمالك بالتعادل الإيجابى، 1-1، وضمان بقائهم بالدورى المصري الممتاز فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. "سوبر كورة"، حالة الفرحة واحتفال لاعبى حرس الحدود عقب انتهاء لقائهم أمام الزمالك بالتعادل الإيجابى، 1-1، وضمان بقائهم بالدورى المصري الممتاز فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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