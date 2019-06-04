شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد صدمة أمير مرتضى ودكة الزمالك بعد هدف الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة"، صدمه دكة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، بعد هدف حرس الحدود، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى لهدف لكل منهما، على ملعب المكس بالإسكندرية،ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. "سوبر كورة"، صدمه دكة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، بعد هدف حرس الحدود، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى لهدف لكل منهما، على ملعب المكس بالإسكندرية،ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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