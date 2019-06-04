سوبر كورة.. نوبة بكاء لبهاء مجدى بعد هدفه فى مرمى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، لحظة خروج بهاء مجدى مدافع الزمالك، وجلوسه على مقعد البدلاء باكيًا بقوة لتسببة فى تسجيل هدف التقدم لحرس الحدود فى شباكه، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1، والتى أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية،ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ، لحظة خروج بهاء مجدى مدافع الزمالك، وجلوسه على مقعد البدلاء باكيًا بقوة لتسببة فى تسجيل هدف التقدم لحرس الحدود فى شباكه، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1، والتى أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية،ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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