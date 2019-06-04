شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يبحث عن 7 صفقات استعداداً للدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء عبد الصمد المدير الفنى لفريق الداخلية، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع 6 أو 7 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي لدعم صفوف الفريق بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وأضاف عبد الصمد في تصريحات خاصة أن الداخلية بحاجة للتدعيم في أكثر من مركز بسبب انتهاء إعارة ما يقرب من 21 لاعباً وهو ما سيؤثر على قوام الفريق، وهذه المراكز هي: المهاجم الصريح، خط وسط مدافع وحراسة المرمى.

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وتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام، ويسعى ضياء عبد الصمد مدرب الفريق لإعادة هيكلة الداخلية بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم من أجل العودة إلى دوري الأضواء والشهرة .

يذكر أن ضياء عبد الصمد تسلم مسئولية الداخلية عقب هبوط الفريق رسيماً إلى الدرجة الثانية خلفاً لعلاء عبد العال.