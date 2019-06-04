شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباريات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد على لاعب المقاولون العرب، احتلال صدارة جدول تريبت هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف ، بعد إقامة 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري يوم الاثنين 3/6/2019 ، حيث تعادل الزمالك مع حرس الحدود 1-1، وفاز الاتحاد السكندري علي سموحة 3-1 ، وتعادل بتروجت مع المقاولون العرب سلبياً، وفوز وادي دجلة علي نظيره الانتاج الحربي 2-1 . ويتقاسم كل من خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى ومحمود علاء لاعب الزمالك المركز الثانى برصيد 14 هدفا .

جدول هدافي الدوري

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