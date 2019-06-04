شكرا لقرائتكم خبر عن "ديروط" يعانى أزمات مالية.. ورئيس النادى: "إيجار المحل عندنا 26 جنيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نادي ديروط بالدوري القسم الثاني من أزمة مالية قد تحرمه من الميركاتو الصيفي المقبل، وعدم الإعداد الجيد للموسم الجديد.

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صرح محمد صلاح سيف، رئيس نادي ديروط، أن المحلات التجارية بسور النادي من المفترض أن توفر دعم للنادي عن طريق الإيرادات الشهرية، و لكن لا يوفر مجموع إيرادات جميع المحلات التي يصل عددها إلى 170 محلا، سوى 6400 جنيه شهرياً.

و تابع سيف: "هناك محلات يصل إيجارها 26 جنيه شهرياً، ما يوقع النادي في أزمة مالية في ظل عدم الدعم من مديرية الشباب والرياضة، حيث رفض وكيل الوزارة قرار بناء طابق ثاني للمحلات التجارية على نظام الإيجار الجديد".