شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي نوفاك واداره تحكيمية عادله فى لقاء الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * حرس الحدود

المسابقه : الاسبوع 30 المؤجل من الدوري الممتاز المصري

استاد : المكس

نتيجة المباراة : التعادل الايجابي بهدف مقابل هدف

حكم ساحة : نوفاك سيموارتش

المساعد الأول : بويان بانوفيتش

المساعد الثاني : سفيزتار زيبيين

الحكم الرابع : ميلوش جورجيستش

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

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حكم المباراة : نوفاك سيموارتش

القرارات الفنية والسيطره علي المباراة : في مباراة صعبة فنية نتيجة الاحداث والحالات التحكيمية الدقيقة والحاسمة تمكن الحكم الصربي نوفاك من ادارتها بحيادية وعدالة نتيجة التركيز والليقظة والوصول إلى التفاصيل الدقيقة في معظم الحالات التحكيمية ، وكانت أهم الحالات في الدقيقة 56 عندما سجل محمود علاء هدف الزمالك الثاني الحكم قريب وتمركز رائع وزاوية رؤية ممتازة يشير الحكم باحتساب مخالفه علي لاعب الزمالك بوطيب نتيجه الدفع الواضح ضد لاعب مدافع الحدود لحظة لعب الكرة داخل منطقة جزاء الحدود وقرار صحيح من الحكم باحتساب المخالفة ، لم يحتسب الحكم مخالفة واضحة في الدقيقه 69 علي لاعب الزمالك محمد حسن نتيجه استخدام الذراع قبل الحصول علي الكرة .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من عمر السعيد ، عبدالله جمعه نتيجه اللعب بتهوروتعطيل الهجوم الواعد، وتغاضي عن انذار الشبيني لاعب الحدود في الدقيقه 39 للعب بتهور مع لاعب الزمالك كهربا.

اللياقة البدنية والتمركز : قراءه جيده من حكم المباراه واستغلال جيد للعناصر البدنيه بدايه من التحمل العام وتحمل السرعه والسرعه القصوي في الهجوم المعاكس خاصه علي حدود مناطق الجزاء وتغير جيد لاسلوب الجري الامامي والخلفي وظهر ذلك في الدقائق 18 ، 74 ، 81 نتيجه التركيز وقراءه طرق اللعب .

تطبيق مبدأ الفرصة : طبق الحكم مبدا اتاحة الفرصة في الدقائق 19 ، 62 ، ،76، 80 ، واعطاء الافضلية لصالح الفريق الذى ارتكب ضده الخطا .

درجة صعوبة المباراة : مباراة صعبة المستوي نتيجه تحسين المراكز علي سلم الترتيب .

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 13 ، 26 ، 53 ، وتعاون جيد في احتساب المخالفات القريبه 57 ، 75 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 16 ، 30 ، 69 ، تعاون جيد في احتساب الاخطاء القريبه منه في الدقائق 10 ، وتميز في قرار استمرار اللعب في هدف الحرس الاول . وفي الدقيقه 80 يشير علي تسلل خاطئ علي الرغم من ان الكره ثابته وذلك نتيجه عدم الربط لحظه اللعب وموقف التسلل .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم بشكل جيد ساعده في ذلك التزام الاجهزة الفنية لكلا الفريقين باستثناء الدقيقه 89 وخروج طارق العشري من المنطقة الفنية لاعطاء التعليمات .