لوك ايميل يتوجه لبلجيكا لقضاء إجازته بعد نهاية موسم الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرالبلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش القاهرة متوجهاً لبلجيكا لقضاء إجازته هناك بعد قيامه بتسليم تقريره الفنى عن الموسم المنصرم لمسئولى ناديه لبداية مرحلة تقييم اللاعبين وعقد الصفقات الجديدة. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39. وقرر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة 12 يوماً من التدريبات عقب التعادل الإيجابى 1-1 مع المقاصة فى الجولة الأخيرة للدورى.

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