شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفضل إبلاغ لاعبيه بإجازة الصيف بالتليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تأجيل إبلاغ لاعبيه بمدة إجازة نهاية الموسم، للسبت المقبل وليس عقب مباراة وادى دجلة التى أقيمت أمس. ومن المقرر أن يبلغ الجهاز الفنى لاعبيه بموعد العودة للتدريبات خلال الاتصالات الهاتفية لحين حسم ملف بداية معسكر الاعداد . ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف .

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