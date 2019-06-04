شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسرة لاعبى بتروجت بعد الهبوط للقسم الثانى.. وفرحة الحرس بالبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن انتابت لاعبى بتروجت بعد الهبوط رسيمًا لدورى القسم الثانى، عقب التعادل سلبيا مع المقاولون العرب فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الاخيرة للدورى، ليصل للنقطة 35 بغض النظر عن نتائج الفرق الاخرى، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 48 نقطة.

ونقلت قناة "ON Sport" حسرة لاعبى بتروجت بعد الهبوط رسميًا للقسم الثانى، مع النجوم والداخلية، كما نقلت فرحة حرس الحدود بعد التأكد من البقاء فى الدورى الممتاز، عقب التعادل مع الزمالك 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد المكس، فى القاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.