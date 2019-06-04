اتهامات للعشري باستخدام السحر.. قناة الزمالك تذيع فيديو مثيراً للجدل لعامل الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصوير - فريد قطب:

اتهم رئيس الزمالك طارق العشري المدير الفنى لنادي حرس الحدود باستخدام السحر من أجل التعادل مع الفريق الأبيض فى المباراة التى جمعتهما مساء الأثنين.

وتعادل الزمالك مع حرس الحدود 1-1 فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك " هذه عادة وأسلوب طارق العشري دائماً يلجأ إلي السحر والشعوذة ".

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ونشر برنامج "الزمالك اليوم" الذى يبث عبر قناة المحور مقطع فيديو قال إنه قبل مباراة الأبيض مع حرس الحدود بنحو ساعتين ظهر خلاله أحد الإداريين يقوم بـ"رش المياه" فى المرميين.

وتابع رئيس الزمالك " عامل غرفة الملابس قام برش المياه قبل المباراة بساعتين مما تسبب فى الغاء هدف صحيح وتصدي العارضة لهجمة خطيرة".

وأنهى " كفاية يا عشري".

وكان لقطة مشابهة قد أثارت الجدل مباراة الدور الأول بين الفريقين ظهر فيها طفل جامع للكرات يقوم بنفس الفعل فى مرمي الفريق العسكري الذى تلقي هدفاً بعدها تحديداً فى الدقيقة 91 ليفوز الزمالك 2-1.