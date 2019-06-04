ريال مدريد يختتم الموسم في صدارة تصنيف الأندية الأوروبية

اختتم ريال مدريد الموسم في صدارة ترتيب الأندية الأوروبية وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). يهيمن البلانكوس على صدارة التصنيف منذ نهاية الموسم 2013-2014، وفي رصيدهم 146.000 نقطة. 2013-2014، وفي رصيدهم 146.000 نقطة. يأتي في المركز الثاني ‏ في الترتيب برشلونة (138.000)، بايرن ميونخ (128.000)، أتلتيكو

يستند تصنيف معاملات أندية اليويفا إلى نتائج مدريد (127.000)، يوفنتوس (124.000)، مانشستر سيتي (106.000)، إشبيلية (104.000)، باريس سان جيرمان (103.000)، أرسنال (101.000) وبورتو (93.000).يستند تصنيف معاملات أندية اليويفا إلى نتائج دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في المواسم الخمسة الماضية.

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