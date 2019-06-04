طارق يحيي يهاجم صفحات الفيسبوك الزملكاوية

شن طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، هجومًا على بعض الصفحات التي تحمل اسم نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجومها عليهم في الأيام الماضية.

وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية "ما يحدث قلة أدب وعيب أن

يتم معايرة الكابتن أحمد عبد الحليم بمرضه، تلك الصفحات تحمل اسم الزمالك لكنها لا تمت للزمالك بصلة".

وأكمل: "جروس مدرب محظوظ بتوافر هذا الكم من اللاعبين معه

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والزمالك خسر وتعادل معه وما حدث من التعادل مع حرس الحدود وارد وليس مصيبة".

وأشار إلى أن جمهور الزمالك الحقيقي من حضر في مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية ودعم اللاعبين".

وأضاف: "إحنا زملكاوية ومحدش هيقدر يسحب اللقب مننا نهائيًا وسنظل نشجع وندعم النادي".