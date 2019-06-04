شن طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، هجومًا على بعض الصفحات التي تحمل اسم نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجومها عليهم في الأيام الماضية.
وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية "ما يحدث قلة أدب وعيب أنيتم معايرة الكابتن أحمد عبد الحليم بمرضه، تلك الصفحات تحمل اسم الزمالك لكنها لا تمت للزمالك بصلة".
وأكمل: "جروس مدرب محظوظ بتوافر هذا الكم من اللاعبين معه
وأشار إلى أن جمهور الزمالك الحقيقي من حضر في مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية ودعم اللاعبين".
وأضاف: "إحنا زملكاوية ومحدش هيقدر يسحب اللقب مننا نهائيًا وسنظل نشجع وندعم النادي".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي يهاجم صفحات الفيسبوك الزملكاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.