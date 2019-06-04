مرتضى منصور: قناة الزمالك الجديدة ستظهر بعد أسبوعين

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الهدف الذي سجله خالد بوطيب مهاجم الفريق أمام حرس الحدود مساء الإثنين ببطولة الدوري سيكون مفتاح الفوز باللقب.
وتابع مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "مثلما كان هدف أوباما أمام بيتروأتليتكو الأنجولي مفتاح الفوز بالكونفدرالية سيكونهدف بوطيب أيضًا كلمة السر في حصد الدوري".
وأكمل "نحتاج في كل الأحوال إلى الفوز في كل المواجهات المقبلة من أجل الفوز بالدوري وكنت سأحزن حال الخسارة لأننا بذلك مصيرنا كان بيد المقاولون
وواصل: "أنا الرئيس الشرعي لنادي الزمالك رغم أنف البعض والذين يحاربون مرتضى منصور".
وأضاف: "تركي آل الشيخ لن يمول مرتب مدرب الزمالك مرة أخرى نهائيًا ولذلك لم نجدد عقد جروس".
وأشار إلى أن قناة الزمالك الجديدة ستظهر بعد أسبوعين واجتمعنا مع تامر مرسي في الساعات الماضية وتم الاتفاق على كل التفاصيل".
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