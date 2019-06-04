رياضة | بالأرقام.. نتائج هزيلة للزمالك مع الحكام الأجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. نتائج هزيلة للزمالك مع الحكام الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام حرس الحدود بنتيجة هدف لمثله في مباراة الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز والتي جمعت بين الفريقين مساء أمس الإثنين.

وأحرز بهاء مجدي في الدقيقة 33 هدف بالخطأ في مرماه ليضع حرس الحدود في المقدمة وذلك قبل أن يتعادل خالد بوطيب بالدقيقة 64 لنادي الزمالك.

ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

Advertisements

وأدار تلك المباراة الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش ويعاونه بويان بانوفيتش وسيفزتار زيبين، وميلوش جورجيتش حكما رابعاً.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات الزمالك في الدوري المصري:

- لعب الزمالك تحت صافرة الحكام الأجانب 8 مباريات (فاز 3، تعادل 4، خسر مباراة) أي خسر 11 نقطة.

- وجاءت نسبة فوز الزمالك مع الصافرة الأجنبية 37.5% فيما أحرز الفريق 10 أهداف واستقبلت الشباك 7 أهداف.