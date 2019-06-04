رياضة | ميلان يفوز بدورة طامية الرمضانية بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يفوز بدورة طامية الرمضانية بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ميلان في التتويج بلقب الدورة الرمضانية، بعدما نجح في حسم المباراة النهائية لصالحه في أمسية كروية رمضانية رائعة.

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وقدم الفريق مستوى مميز خلال البطولة واستحق الفوز بالدورة الرمضانية التي شهدت حالة من المحبة والأخوة طوال المنافسات.

وتكون فريق ميلان من كل من محمود محمد مسلم وعبده مجدي والي وحماده عبود يماني، ومصطفي شعبان صالح

وطه محمد الهواري ومحمد عبدالباقي عبدالحميد، وأشرف محمد كامل ومحمد جمعه عبدالفتاح.