رياضة | رد مفاجئ من جوارديولا على أنباء عودته لتدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد مفاجئ من جوارديولا على أنباء عودته لتدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن موقفه من العودة لقيادة برشلونة وأكد أنه يجب منح الفرصة للأجيال الجديدة من المدربين.

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وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "لقد ذهب زمني كمدرب هناك، والآن الفرصة سانحة لأجيال جديدة. أذهب إلى كامب نو كلما استطعت".

يذكر أن جوارديولا قاد برشلونة 4 سنوات في الفترة ما بين 2008 حتى 2012 وفاز بالعديد من الألقاب، منهم لقبين في دوري أبطال أوروبا كما عمل على تطوير أسلوب لعب برشلونة، حيث أكد الكثيرون إلى أن جوارديولا هو الوريث الحقيقي ليوهان كرويف الذي يعتبر الشخص الأكثر تأثيراً في تاريخ النادي.