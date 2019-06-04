رياضة | محمد مصيلحي يقرر تقديم استقالته من الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد مصيلحي يقرر تقديم استقالته من الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندري، تقديم استقالته من رئاسة النادي لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عقب ما حدث للفريق من اضطرابات في ظل تقديم كامل الدعم المالي والنفسي والاستقرار للفريق.

كما دعم مصيلحي النادى بعدد من الصفقات من داخل مصر وخارجها، ولكن ما حدث من تخاذل الفريق والمنافسة على البقاء، قرر مصيلحي تقديم الاستقالة حفاظا على وضعه الاجتماعي والمهني والمحافظة أيضا على حبه للنادى الجماهيرى الكبير .

وضمن الاتحاد البقاء في الدوري بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.