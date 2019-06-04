رياضة | بعد هبوطه للقسم الثاني.. بتروجت من الإنجاز الإفريقي للضياع المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هبوطه للقسم الثاني.. بتروجت من الإنجاز الإفريقي للضياع المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مواجهة بتروجت والمقاولون العرب، بنتيجة التعادل السلبي، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة الدوري المصري الممتاز.

تعادل بتروجت، أطاح به رسميا إلى مسابقة القسم الثاني بعد احتلاله المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، لينضم إلى النجوم إف سي، والداخلية لدوري الدرجة الثانية.

ويشهد تاريخ بتروجت، إنجازات حافلة بالدوري الممتاز منذ صعوده موسم 2007، والتي امتدت لتحقيق إنجاز إفريقي بالوصول إلى دور الستة عشر من بطولة الكونفدرالية.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام ومشوار بتروجت بالدوري العام طوال مسيرته من خلال تلك السطور والتقرير الآتي:-

1- "مقتطفات"

أول مباراة بالدوري: طلائع الجيش وانتهت للفريق البترولي بنتيجة 3_2 موسم 2006-2007.

أكبر فوز: الفوز على أسمنت السويس بنتيجة 8-0 موسم 2007-2008.

أكبر خسارة: الهزيمة من الزمالك 4-0.

الهداف التاريخي: علاء إبراهيم برصيد 33 هدف.

2- "الانجازات"

《محليا》

تصدره ترتيب المجموعة الثانية من دوري 2013-2014، وصعوده للدورة الرباعية والمنافسة على لقب الدوري العام.

وصوله إلى دور النصف نهائي لمسابقة كأس مصر 2008-2009.

《أفريقيا》

وصوله إلى دور الستة عشر الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية 2010.

3- "أرقامه وإنجازاته محليا"

* أسامه محمد لاعب الفريق صاحب أسرع هدف موسم 2008-2009 بإحرازه هدف في شباك المصري البورسعيدي، بعد مرور 21 ثانية فقط الجولة السادسة.

* حصول الفريق على لقب أقوى خط هجوم برصيد 51 هدف موسم 2007-2008.

* علاء إبراهيم أول لاعب من الفريق يحصل على لقب هداف الدوري العام برصيد 15 هدف موسم 2007-2008.

* المباراة رقم 100 للفريق كانت أمام المصري البورسعيدي بالجولة العاشرة لموسم 2009-2010 وانتهت للفريق البترولي بهدف دون رد.

* محمد كوفي صاحب الهدف رقم 100 للفريق بالدوري، في شباك المصري البورسعيدي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، موسم 2008-2009.

4- "احصائيات بجميع المواسم المشارك بها".

::موسم 2006-2007::

لعب' 30 مواجهة فوز: 9 مواجهات تعادل: 13 مواجهة هزيمة : 8 مواجهات نقاط: 40 نقطة المركز: السابع.

::موسم 2007-2008::

لعب' 30 مواجهة فوز: 13 مواجهة تعادل: 7 مواجهات هزيمة : 10 مواجهات نقاط: 46 نقطة المركز: الخامس.

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::موسم 2008-2009::

لعب' 30 مواجهة فوز: 13 مواجهة تعادل: 12 مواجهة هزيمة : 5 مواجهات نقاط: 51 نقطة المركز: الثالث والمشاركة في كأس الكونفدرالية.

:: موسم 2009-2010::

لعب' 30 مواجهة فوز: 13مواجهة تعادل: 8مواجهات هزيمة : 9 مواجهات نقاط: 47 نقطة المركز: الخامس.

::موسم 2010-2011::

لعب' 30 مواجهة فوز: 9 مواجهات تعادل:8 مواجهات هزيمة : 13 مواجهات نقاط: 35 نقطة المركز: العاشر.

::موسم 2011-2012 و 2012-2013"

الغاء المسابقة.

::موسم 2013-2014::

لعب' 23 مواجهة فوز: 9 مواجهات تعادل: 8 مواجهة هزيمة: 6 مواجهات نقاط: 35 نقطة المركز: الرابع.

::موسم 2014-2015::

لعب' 38 مواجهة فوز: 13 مواجهة تعادل: 10 مواجهات هزيمة : 15 مواجهة نقاط: 49 نقطة المركز: الثاني عشر.

::موسم 2015-2016::

لعب' 34 مواجهة فوز: 12 مواجهة تعادل: 10 مواجهات هزيمة : 12 مواجهة نقاط: 46 نقطة المركز: الحادي عشر.

::موسم 2016-2017::

لعب' 34 مواجهة فوز: 10 مواجهات تعادل: 13 مواجهة هزيمة : 11 مواجهة نقاط: 43 نقطة المركز: الحادي عشر.

::موسم 2017-2018::

لعب' 34 مواجهة فوز: 9 مواجهات تعادل: 11 مواجهة هزيمة : 14 مواجهة نقاط: 38 نقطة المركز: الثاني عشر.

::موسم 2018-2019:: الجاري

لعب' 34 مواجهة فوز: 8 مواجهات تعادل: 11 مواجهة هزيمة : 15 مواجهة نقاط: 35 نقطة المركز: السادس عشر.

5- "هدافو الفريق عبر مسابقة الدوري"

1- علاء إبراهيم: 33 هدف.

2- محمد رجب : 22 هدف.

3- الغاني إريك بيكوي: 19 هدف.

4- البوركينابي محمد كوفي: 19 هدف.

5- وليد سليمان: 17 هدف.

6- النيجيري جيمس تيدي: 16 هدف.

7- الإثيوبي شيملس بيكلي: 15 هدف.

8-السيد حمدي: 15 هدف.