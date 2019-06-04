رياضة | معلول يشارك في تدريبات تونس استعدادا للأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول يشارك في تدريبات تونس استعدادا للأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران منتخب تونس يوم الاثنين استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

Advertisements

وكان معلول، حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، للسفر مبكرا للانضمام لمعسكر بلاده، خاصة مع عدم إقامة أي مباريات حالية للفريق بالدوري العام.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.