شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أواجه ضغوطا لاستكمال الدورى قبل أمم أفريقيا ولكن على جثتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يواجه ضغوطا كبيرة لاستكمال مسابقة الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة :" أواجه ضغوطا كبيرة لاستكمال مسابقة الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ولكن على جثتى وقلت لهم استقالتى ستقدم قبل ذلك ".

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