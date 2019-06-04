شكرا لقرائتكم خالد الغندور: نهائى أفريقيا في مصر بنسبة كبيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد الغندور عن مباراة الترجي و الوداد بنهائي دوري ابطال افريقيا و عن الاحداث التحكيمية باللقاء.

و قال: " أن المباراة بنسبة كبيرة ستعاد في مصر كأرض محايدة، بعد اعتراض الاتحاد المغربي على المهزله التي حدثت"

و أكمل: " ستكون مباراة صعبة و قوية بين الفريقين غي حالة الاعادة و الاجواء متوترة بين كلا الفريقين، و الذي سوف يفوز سيقابل الزمالك بالسوبر الافريقي".